Landen moeten volgens Von der Leyen vaccins delen

Het met elkaar delen van de beschikbare COVID-19-vaccins, het exporteren van geproduceerde vaccins en grondstoffen en investeren in productiecapaciteit zijn volgens Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen de belangrijkste elementen om zo snel mogelijk de wereldbevolking in te kunnen enten en te beschermen tegen het coronavirus.



Dat zei Von der Leyen in het Portugese Porto kort voor aanvang van een top van de Europese Unie. Ze roept de Verenigde Staten en andere landen waar vaccins worden geproduceerd, op voorraden te exporteren naar landen waar een tekort is en de oplossing niet alleen in het vrijgeven van patenten te zoeken.



De EU-leiders bespreken de kwestie van de patenten tijdens een werkdiner, omdat de Verenigde Staten eerder deze week onverwacht hun steun uitspraken voor een voorstel van India en Zuid-Afrika om de coronapatenten vrij te geven.



Volgens Von der Leyen heeft de EU al meer dan 200 miljoen doses naar negentig landen geëxporteerd.