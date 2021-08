Recordaantal nieuwe besmettingen in Florida

In de Amerikaanse staat Florida zijn vrijdag 21.683 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het grootste aantal dagelijkse gevallen sinds het begin van de pandemie, meldt persbureau Bloomberg zaterdag op basis van gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Het vorige record dateerde van begin januari en stond op ruim 19.100 besmettingen.



De zeer besmettelijke deltavariant heeft zich verspreid in de VS en zorgt ervoor dat het aantal infecties in Florida de afgelopen maand omhoog is geschoten. Een maand eerder werden dagelijks nog ongeveer duizend nieuwe gevallen vastgesteld. Florida, de op twee na dichtstbevolkte staat, is nu verantwoordelijk voor ongeveer een op de vijf nieuwe besmettingen in de VS en daarmee het nieuwe epicentrum van de uitbraak in het land. De staat heeft een positief testpercentage van 18 procent, terwijl in de rest van het land gemiddeld 7,8 procent van de mensen die worden getest het coronavirus heeft.



De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft vrijdag een decreet uitgevaardigd dat de mondkapjesplicht in de scholen van de staat blokkeert. DeSantis zei in een toespraak dat ouders zelf het recht moeten hebben om te beslissen of hun kinderen een mondkapje moeten dragen.



Met het decreet doet DeSantis de pas ingestelde mondkapjesplicht teniet op scholen in twee gemeenten in de staat, Broward en Gadsen. De gouverneur verzet zich al sinds het begin van de pandemie tegen strikte coronaregels voor burgers en bedrijven.