Risiconiveau Duitsland verlaagd na afname coronabesmettingen

Het risiconiveau in Duitsland is van 'heel hoog' verlaagd naar 'hoog', zo heeft het Robert Koch-Insti­tut (RKI) besloten. De Duitse evenknie van het RIVM past de status aan nu het aantal besmettingen met het coronavirus afneemt.



"We hebben reden voor optimisme", stelt gezondheidsminister Jens Spahn. Hij benadrukt dat de situatie in Duitsland verbetert, maar dat de pandemie nog niet voorbij is. Het RKI meldde dinsdagochtend dat in de afgelopen week 35,2 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Dat lag een week geleden nog op 58,4. De reden voor de eerste stijging in drie weken is niet duidelijk. Mogelijk hebben minder mensen zich laten testen rond Pinksteren, waardoor de besmettingscijfers tijdelijk lager uitvielen.



In Duitsland zijn sinds het begin van de pandemie officieel bijna 3,7 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarnaast zijn er 88.595 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.