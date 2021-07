Artsen: Aantal coronagerelateerde sterfgevallen daalde in maart met een derde

Artsen zien dat in maart een derde minder mensen overleed aan het coronavirus dan in februari, meldt het CBS donderdag. Die daling was eerder ook al zichtbaar in de minder complete cijfers van het RIVM. Door de vaccinatiecampagne wordt de kans steeds kleiner dat mensen het coronavirus oplopen en daar ernstig ziek van worden of zelfs aan overlijden.



In maart overleden volgens het CBS ruim 1.600 mensen zeker of vermoedelijk aan COVID-19. Dat zijn er veel minder dan in februari, toen bijna 2.600 mensen aan het virus overleden. Bovendien was het sterftecijfer het laagst in een half jaar. In het najaar begon een door corona veroorzaakte sterftegolf. Die kwam in januari tot een piek van zo'n 4400 overlijdens en is sindsdien ingekrompen.



Sinds het coronavirus in maart 2020 zijn eerste slachtoffers eiste, zijn hier volgens de cijfers van het CBS bijna 29.000 Nederlanders aan overleden. Dat zijn er grofweg driekwart meer dan het RIVM telde over deze periode.



Dit verschil tussen sterftecijfers van beide instituten wordt veroorzaakt doordat het RIVM mensen alleen meetelt als zij positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS telt ook mensen mee die overlijden en niet zijn getest, als artsen op basis van het klinisch beeld vaststellen dat COVID-19 zeker of vermoedelijk de doodsoorzaak is. Bovendien is het RIVM afhankelijk van berichten van GGD's. Die delen informatie over sterfgevallen op hun beurt niet altijd.