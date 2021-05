Kleinste aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen sinds december

De bezetting op de corona-afdelingen van ziekenhuizen neemt steeds verder af. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1.618 coronapatiënten. Dat is het kleinste aantal sinds 5 december.



De ziekenhuizen zagen in het afgelopen etmaal 63 bedden vrijkomen. Het is de negende achtereenvolgende dag waarop de bezetting afneemt. In die negen dagen daalde het aantal opgenomen patiënten met 565.



Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op dinsdag. Het is het kleinste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is in het afgelopen etmaal met 20 gedaald naar 559.



Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 108 mensen met COVID-19 op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.



Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-coronapatiënten op de ic's in het afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic's lagen, was in februari.