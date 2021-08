Duizenden Duitsers opnieuw geprikt wegens 'zoutwaterprik'

Ongeveer negenduizend Duitsers die in maart en april werden gevaccineerd in de noordelijke stad Wilhelmshaven, worden opgeroepen om een nieuwe dosis te halen. Op priklocatie Schortens-Roffhausen zijn in die tijd mogelijk prikken gezet met alleen een zoutwateroplossing in plaats van een vaccin.



Een verpleegkundige zou een levering Pfizer-vaccins hebben laten vallen en in plaats daarvan de zoutwateroplossing hebben toegediend. Uit onderzoek van de politie blijkt dat ze dat meerdere keren gedaan heeft. Omdat de autoriteiten niet precies weten wie er alleen met zout water geprikt werd, mag iedereen die in maart en april in Schortens-Roffhausen geprikt werd een nieuwe prik komen halen.