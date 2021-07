Kabinet vraagt OMT om spoedadvies wegens besmettingen

Rode Kruis noemt zorgen over Afrika en Azië ook 'eigenbelang' voor Nederland

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het oplopende aantal besmettingen en sterfgevallen in Bangladesh, Indonesië en de Afrikaanse landen Oeganda, Rwanda, Democratische Republiek Congo (DRC), Namibië, Zambia, Mozambique en Zuid-Afrika. Gemiddeld komen er in Namibië zestienhonderd gevallen per dag bij. In Zambia zijn dat er 2.719. Deze stijging van meer dan 100 procent is veruit het hoogste besmettingspercentage dat in deze landen is gemeten.



Mozambique meldt vierhonderd gevallen per dag. Dit is een tienvoudige stijging ten opzichte van de maanden daarvoor. Oeganda meldt nu meer dan negenhonderd besmettingen per dag. In Zuid-Afrika zijn dat er bijna achttienduizend.



In gesprek met NU.nl noemt een Rode Kruis-woordvoerder de zorgen en de wens om de coronasituatie in de landen ook "eigenbelang" voor Nederland. "Het gaat hier qua vaccinaties de goede kant op, maar als het virus in andere landen ongestoord kan blijven muteren, krijgen we er ook in Nederland weer mee te maken." De organisatie probeert de hulp aan de betreffende inwoners op te schalen, maar is daarvoor ook afhankelijk van de lokale autoriteiten.