Enschedese discotheek waar uitbraak ontstond blijft twee weekenden dicht

Club Aspen Valley in Enschede blijft de komende twee weekenden dicht. Dat hebben de gemeente en de eigenaar van de club afgesproken, nu een kleine tweehonderd bezoekers van de uitgaansgelegenheid besmet blijken te zijn met het coronavirus sinds ze op 26 juni de club bezochten.



Het is nog niet duidelijk hoe er zoveel besmettingen konden ontstaan, aldus de gemeente vrijdag. GGD Twente verwacht daar over een week meer over te kunnen zeggen. Direct nadat de eerste besmettingen opdoken is aan alle zeshonderd gasten gevraagd om zich te laten testen. Daar is in ruime mate gehoor aan gegeven, aldus de gemeente.



"Er zijn mogelijk ook andere verklaringen voor het grote aantal besmettingen. Inmiddels is duidelijk dat ook elders in het land clusters zijn ontstaan. De besmettingscijfers met name onder jongeren lopen snel op. Dat baart me grote zorgen", aldus burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede.



Zodra vaststaat hoe het grote aantal besmettingen kon ontstaan, zullen de ondernemer en de gemeente maatregelen treffen als dat nodig is. Van Veldhuizen: "We zijn nog niet van het coronavirus af. Laten we ons vooral aan de basisregels houden."