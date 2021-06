Indonesië wijt recentste golf aan Indiase variant

New York en Maryland schrappen de coronamaatregelen vanwege de gunstige coronacijfers in de staten. In New York worden de maatregelen per direct geschrapt, Maryland kondigde aan dit per 1 juli te doen, schrijft CNN Ongeveer 70 procent van de inwoners van New York is minstens één keer gevaccineerd. Dat is ook terug te zien in de coronacijfers: waar op het hoogtepunt nog ongeveer 48 procent van de afgenomen tests positief bleek, is dat nu gedaald naar nog geen 1 procent, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University . De staat laat daarom de maatregelen per direct los. Het is nog wel verplicht om een mondmasker te dragen in bijvoorbeeld het ziekenhuis en het openbaar vervoer.Maryland wacht nog even met het schrappen van de maatregelen en wil dit per 1 juli gaan doen. Het is vanaf die datum bijvoorbeeld niet meer nodig om in het openbaar een masker te dragen.