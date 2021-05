Indiase delegatie G7-top in isolatie na positieve testen

Australische staat meldt eerste coronageval in ruim een maand

De dichtbevolkte Australische staat New South Wales heeft de eerste lokale coronabesmetting in meer dan een maand geregistreerd. Het gaat om een vijftigjarige man, die een bioscoop, restaurants, een benzinestation en een winkel heeft bezocht in de buitenwijken van de stad Sydney zonder dat hij wist dat hij besmet was.



Hoe de man besmet is geraakt is nog niet duidelijk. Hij is de afgelopen tijd niet naar het buitenland gereisd en heeft geen risicovol werk zoals op de quarantaine-afdeling in hotels of ziekenhuizen. Nauwe contacten van de man zijn gevraagd zich te laten testen en in isolatie te gaan.



Australië heeft de uitbraak van COVID-19 grotendeels onder controle gehouden door strenge lockdowns, grenscontroles en snelle contactopsporingssystemen. In Australië zijn ruim 29.800 coronagevallen en 910 coronagerelateerde sterfgevallen vastgesteld sinds het begin van de pandemie.