RIVM meldt 6.453 positieve testen, fors minder dan gemiddeld (8.083)

In het afgelopen etmaal zijn 6.453 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er fors minder dan vorige week, toen regelmatig meer dan 10.000 besmettingen werden gemeld. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de piek van de plotselinge coronagolf voorbij en is het aantal besmettingen gestabiliseerd.



Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is verder gedaald. Donderdag bedroeg dat gemiddelde 8.780. Deze vrijdag ligt het gemiddelde op 8.083 positieve tests per dag.



Het RIVM ontving in het afgelopen etmaal opnieuw drie meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen, evenveel als het etmaal ervoor. Dit hoeft niet te betekenen dat er in de afgelopen 24 uur drie personen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er kan vertraging zitten tussen de melding en de datum van overlijden.