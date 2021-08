Honderden meldingen over tijdelijke oorsuizen na coronaprik

Aantal besmettingen in Israël voor het eerst sinds een half jaar boven de zesduizend

In Israël zijn de afgelopen 24 uur 6.275 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is de eerste keer in een half jaar tijd dat dit aantal boven de 6.000 ligt. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg naar 394.



Israël begon voortvarend aan de vaccinatiecampagne begin dit jaar en had lange tijd te maken met lage besmettingscijfers als gevolg daarvan. Momenteel is 58 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19. Door de opkomst van de deltavariant schiet het aantal besmettingen omhoog.



De Israëlische regering zei eerder dat de werking van het vaccin van Pfizer/BioNTech flink zakt na een aantal maanden. Het zou volgens Israël voor 39 procent beschermen tegen een besmetting.



De coronamaatregelen zijn zondag aangescherpt in Israël. Zo geldt op veel plekken weer een mondkapjesplicht en is voor elke bijeenkomst een vaccinatiebewijs of een negatieve test nodig om toegang te krijgen, ook voor kinderen. Verdere maatregelen worden niet uitgesloten.