Helft van alle Nederlandse volwassenen kreeg eerste prik

In één dag 50.000 gele boekjes besteld

Nadat bekend werd dat nu alle GGD's coronastempels in de gele vaccinatieboekjes gaan zetten, is het ontzettend druk bij SDU, de uitgever van de vaccinatieboekjes. Alleen donderdag werden al 50.000 boekjes besteld, aldus een woordvoerder van de SDU.



Het was al maanden drukker; er werden duizend tot tweeduizend exemplaren per dag besteld door particulieren die er hun coronastempel in wilden laten zetten. Normaal verkoopt de SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als de KLM Health Services en de GGD. Leveren aan particulieren is vrij nieuw voor de uitgever.



Het vaccinatieboekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond. Mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 kregen al wel altijd een registratiebewijs op papier mee. De GGD raadt aan deze bij het gele boekje te houden.