Grootste aantal ziekenhuispatiënten in maand tijd

Australische premier zegt sorry voor lage vaccinatiegraad in zijn land

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de trage manier waarop het vaccinatieprogramma tegen COVID-19 is uitgerold. Hij deed dat volgens Australische media op de dag waarop het aantal besmettingen in de meest drukbevolkte staat van het land, New South Wales, de hoogste piek bereikte in zestien maanden.



"Het spijt me dat we niet in staat zijn geweest de doelen te halen waarop we hadden gehoopt aan het begin van het jaar", zei premier Morrison. "Sommige zaken hebben we in de hand, andere zaken niet."



Op dit moment is 11 procent van de Australiërs volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het oorspronkelijke doel was dat alle inwoners in oktober volledig gevaccineerd zouden zijn. Dagelijks zijn er in het land minder dan 150.000 vaccinaties beschikbaar, veel minder dan veel andere ontwikkelde landen.



Volgens Morrison is het beeld de laatste maand wel veranderd, nu het aantal mensen dat volledig is gevaccineerd is verdrievoudigd.