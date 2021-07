Grootste aantal ziekenhuispatiënten in een maand tijd

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag weer toegenomen. Er liggen nu 436 patiënten met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 8 meer dan woensdag en is het grootste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 61 coronapatiënten binnengekomen. Op de ic's werden 11 mensen binnengebracht. Er liggen nu 329 coronapatiënten op de verpleegafdeling, 7 meer dan woensdag. Op de ic's liggen nu in totaal 107 coronapatiënten. Dat is er één meer dan de voorgaande dag.



De instroom van patiënten is donderdag wel iets kleiner vergeleken met de afgelopen twee dagen. Dinsdag noteerde het LCPS nog de grootste toename sinds eind mei. Op de ic's werden toen 20 mensen binnengebracht en op de verpleegafdelingen 76.



Ziekenhuizen voorzien een verdere toename, aangezien het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen weken hard is gestegen. Naar verwachting stijgt het totale aantal opgenomen coronapatiënten tot ongeveer 800. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), kunnen ziekenhuizen dit wel aan.