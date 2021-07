Helft van alle Australiërs weer in lockdown

De Australische deelstaat Victoria gaat vijf dagen in lockdown. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Je krijgt maar één kans om er hard en snel in te gaan", zei deelstaatpremier Daniel Andrews volgens omroep ABC. "Als je wacht, als je aarzelt of als je twijfelt zal je altijd terugkijken en wensen dat je meer had gedaan op een eerder punt."



In de deelstaat bevinden zich grote steden als Melbourne. Er wonen ruim zes miljoen mensen. Die moeten straks weer thuisblijven, tenzij ze een geldige reden hebben om hun huis te verlaten. Inwoners mogen bijvoorbeeld nog wel de deur uit om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 of als ze een essentieel beroep hebben.



De lockdown gaat om middernacht in. Dat betekent dat dan ongeveer de helft van de 25 miljoen Australiërs in lockdown zit. Ook in miljoenenstad Sydney in de deelstaat New South Wales zijn dergelijke maatregelen van kracht. Daar proberen de autoriteiten een uitbraak van de besmettelijke deltavariant onder controle te krijgen.



De uitbraak in Victoria wordt gelinkt aan een groep verhuizers uit Sydney., die meubels afleverde in de stad Hume, ten noorden van Melbourne. Sindsdien zijn in de deelstaat achttien besmettingen gemeld. De verhuizers stellen zich volgens de autoriteiten niet erg behulpzaam op. Zo verloopt de medewerking met contactonderzoekers erg moeizaam en zou inmiddels ook duidelijk zijn dat ze zich niet aan coronaregels hebben gehouden.