Inwoners Sint-Maarten moeten vanaf komende zomer betalen voor vaccinatie

Sint-Maarten gaat per 31 juli stoppen met het vaccinatieprogramma in zijn huidige vorm. Na die datum moet betaald worden voor een vaccinatie. Ook is er dan geen inloop meer mogelijk bij de prikcentra op het eiland. Vanaf dat moment kan er alleen een afspraak worden gemaakt, die pas doorgaat als er op dezelfde dag minstens vijf mensen zich willen laten vaccineren. De overheid hoopt zo dat meer mensen zich voor eind juli laten vaccineren.



De Pfizer-vaccins zijn gratis door Nederland beschikbaar gesteld, maar mensen moeten gaan betalen voor het toedienen. Hoeveel ze gaan betalen, is nog niet niet bekendgemaakt. Het aantal vaccinaties is nog steeds erg klein op Sint-Maarten. Van de bijna 52.000 volwassen bewoners hebben in totaal ruim 16.000 één of twee prikken gehad. Doel blijft nog steeds om 85 procent van de volwassen bevolking (44.101 personen) twee keer te vaccineren. Op Sint-Maarten wordt gevaccineerd sinds 22 februari.



De laatste weken stijgt het aantal mensen dat zich laat vaccineren heel langzaam. De overheid roept dan ook op om de komende weken een prik te halen. Op het eiland waren maandag tachtig actieve besmettingen. Afgelopen weekend overleed voor het eerst in 2021 een coronapatiënt op Sint-Maarten. Daarmee is het totale aantal overleden coronapatiënten op het eiland op 28 gekomen.