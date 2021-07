Gommers schrikt van prognose over ic-opnames

Belgische experts: leer van slecht voorbeeld Nederland

Belgische experts gebruiken Nederland als een voorbeeld van te snelle versoepelingen, om hun eigen regering daartegen te waarschuwen. De experts roepen de autoriteiten op om op vrijdag bij hun coronaberaad, waarin ze zich buigen over grote evenementen en het verder vrijgeven van het nachtleven, "de kraan niet helemaal open te draaien".



"Versoepelingen terugdraaien is bij ons niet aan de orde", meent viroloog Steven Van Gucht. Hij ziet het liefst dat de autoriteiten "de zaken houden zoals ze zijn". Hij krijgt bijval van onder anderen biostatisticus Geert Molenberghs. "Het is echt niet het moment om grote groepen mensen samen te brengen."



Zondag verwees de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al naar het "Nederlandse jojo-beleid".