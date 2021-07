Britse ministers en andere beleidsbepalers moeten mogelijk in quarantaine nu de kersverse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, positief is getest op het coronavirus. Dat schrijvenen The Guardian zondag. Volgens Engelse politiek verslaggevers heeft Javid onder meer de ambtswoning van premier Boris Johnson langdurig bezocht. Het is nog niet duidelijk of Johnson zelf ook in quarantaine moet.Javid is volledig gevaccineerd en zou alleen last hebben van zeer milde symptomen. De voormalig minister van Financiën volgde Matt Hancock op als minister van Volksgezondheid, nadat Hancock was opgestapt vanwege het niet volgen van de coronamaatregelen. Hij omhelsde en kuste een vrouwelijke adviseur die niet tot zijn huishouden behoort. Daarmee overtrad hij de coronaregels waar hij als minister zelf verantwoordelijk voor was.In het Verenigd Koninkrijk klinkt steeds meer kritiek op het plan om het land maandag volledig te heropenen. Zaterdag werden liefst 54.000 nieuwe besmettingen gemeld.