Ook Australische deelstaat South Australia gaat in lockdown

De Australische deelstaat South Australia gaat vanaf dinsdagavond (lokale tijd) in lockdown, kondigde deelstaatpremier Steven Marshall aan nadat vijf lokaal opgelopen besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. In South Australia ligt onder meer de stad Adelaide, met ruim 1,3 miljoen inwoners.



Door de beslissing geldt straks voor in totaal meer dan veertien miljoen Australiërs dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Eerder gingen de deelstaten New South Wales en Victoria al in lockdown. In die deelstaten liggen onder meer de steden Sydney en Melbourne.



De maatregelen in South Australia gelden vanaf 18.00 uur lokale tijd en zullen naar verwachting zeker een week van kracht blijven. "We haten het om deze restricties in te moeten voeren, maar we geloven dat we slechts één kans hebben - één kans om dit goed te doen", aldus Marshall.



Slechts 11 procent van de 25 miljoen inwoners van Australië is tot nu toe ingeënt tegen COVID-19, maar tot kort geleden wist het land het virus grotendeels in bedwang te houden. Vorige maand kreeg Australië echter te maken met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. Sindsdien worden dagelijks meer dan honderd besmettingen geregistreerd.