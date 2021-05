Grote drukte in verschillende Nederlandse steden

Het is de eerste zaterdag sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen dat niet-essentiële winkels weer op zijn voor winkelen zonder afspraak. In combinatie met het weer - op veel plaatsen droog met af en toe wat zon - leidt dat tot drukte in verschillende binnensteden.



De gemeente Eindhoven heeft mensen opgeroepen niet meer naar de binnenstad te komen omdat het er te druk is. "Het is erg druk in de binnenstad. Kom niet meer naar de binnenstad als het niet nodig is. Houd 1,5 meter afstand!", schrijft de gemeente zaterdagmiddag op Twitter.



Ook in Leiden doet de gemeente de dringende oproep niet langer naar het centrum van de stad te komen. "Als je je bezoek kunt uitstellen, doe je inkopen dan op een rustiger moment."



In Amsterdam is het op sommige plaatsen eveneens druk. In de Kalverstraat en op de Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld. Het is voor het eerst sinds december dat die maatregel weer nodig is.



In de Herestraat in Groningen mochten mensen vanwege de drukte ook maar één kant op lopen. In het Designer Outlet in Roermond moesten mensen tot wel vier uur wachten voordat ze naar binnen mochten. Ook in onder meer Rotterdam ontstonden lange rijen voor de winkels.



Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht was het daar ook erg druk en stonden lange wachtrijen voor de winkels. "We zijn verkeer bij de toegangswegen meer gaan doseren via doseerlichten, waardoor de drukte in de binnenstad afnam. Inmiddels is het rustiger in het centrum."



Een woordvoerder van winkeliersvereniging INRetail sprak eerder op de dag al van een "gezellige zaterdagdrukte". Volgens de woordvoerder leek alles goed op orde. "Er is ook een goede samenwerking met boa's", zo zei hij.



In de grensgebieden zouden ook veel Duitsers op de been zijn. Volgens RTV Oost zijn ondanks een oproep van de gemeente Enschede om weg te blijven, veel mensen de grens overgestoken. Ook de Duitse autoriteiten hadden opgeroepen om in eigen land te blijven, maar veel mensen gaven daar geen gehoor aan.