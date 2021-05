Geen verplichte quarantaine in Italië voor reiziger met testbewijs

Italië versoepelt zondag de quarantaineplicht voor inkomende reizigers. Mensen uit onder meer de Europese Unie hoeven niet langer in quarantaine als ze een negatieve uitslag van een coronatest kunnen overleggen.



Het nieuwe beleid geldt ook voor reizigers die uit de Schengenlanden, het Verenigd Koninkrijk of Israël komen. Premier Mario Draghi heeft gezegd dat de terugkeer van toeristen cruciaal is voor het herstel van Italië. Het land met de op twee na grootste economie van de eurozone is zwaar getroffen door de pandemie. De Italiaanse economie kromp vorig jaar met 8,9 procent.



Na een nieuwe toename van het aantal besmettingen testten er in de afgelopen weken weer minder mensen positief op het coronavirus. De regering is daarom begonnen met het versoepelen van de maatregelen. Sinds vorige maand zijn de terrassen weer open en mogen ook bioscopen en musea weer gasten verwelkomen. De avondklok is nog wel van kracht.