Opnieuw minder dan vijfhonderd COVID-19-patiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt verder. Verpleegafdelingen en intensive cares behandelen momenteel 462 mensen vanwege COVID-19. Het is het kleinste aantal sinds 22 september. Het is de tweede dag op rij dat ziekenhuizen minder dan vijfhonderd coronapatiënten verzorgen.



Het aantal ic-patiënten kwam voor de tweede achtereenvolgende dag onder de tweehonderd uit. Intensive cares behandelen nog 185 mensen vanwege corona, twaalf minder dan op maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nog 277 coronapatiënten. Dat zijn er zeventien minder dan een dag eerder.



In de afgelopen 24 uur belandden 23 mensen vanwege COVID-19 op een intensive care of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven dagen namen ziekenhuizen 223 nieuwe patiënten op. Dat is het kleinste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in oktober begon met het delen van die gegevens. Half mei waren er soms meer dan driehonderd opnames per dag.