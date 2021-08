Zeven Nederlandse militairen mochten niet mee op een buitenlandse missie of kregen andere taken omdat zij een coronavaccin weigerden, schrijft de Volkskrant maandag.Twee bezwaren werden op grond van godsdienstovertuiging gegrond verklaard door een speciale commissie. Deze militairen kregen andere werkzaamheden, meldt het ministerie van Defensie aan de krant. Drie andere bezwaren werden ongegrond verklaard, één werd ingetrokken en een laatste bezwaar moet nog behandeld worden.Militairen kunnen zich vrijwillig laten vaccineren, maar een coronavaccin is een vereiste voor defensiepersoneel dat mee wil op een van de tien buitenlandse missies. De vaccinatieplicht geldt ook voor de Koninklijke Marechaussee. Personeel dat weigert zich te vaccineren kan een bezwaar indienen, waarop zij - indien gegrond - een negatief advies voor uitzending krijgen. Er zijn volgens Defensie nog geen militairen uit functie gezet omdat zij een vaccin weigerden.Demissionair staatssecretaris Visser (VVD) van Defensie liet in mei aan de Kamer weten dat vaccineren van defensiepersoneel belangrijk is, omdat het gedurende missies langdurig en intensief samenwerkt waardoor het "vaak onmogelijk" is om afstand te bewaren.