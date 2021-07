Frans parlement keurt wet coronapas goed

Het Franse parlement heeft maandag een wetsvoorstel goedgekeurd die inenting tegen COVID-19 verplicht voor zorgmedewerkers en zorgt voor een verdere aanscherping van de coronamaatregelen in het land. Vanaf augustus moeten mensen via een zogenoemde 'coronapas' een vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en als ze een lange afstand willen afleggen met de trein of het vliegtuig. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of negatief zijn getest.



Het wetsvoorstel leidt tot veel kritiek in Frankrijk. De afgelopen twee weekenden gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de 'gezondheidspas' en verplichte inentingen. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.



De nieuwe maatregelen blijven tot zeker 15 november van kracht. Het Franse Hooggerechtshof moet officieel nog wel instemmen met de wet.



Frankrijk heeft momenteel te maken met een vierde coronagolf als gevolg van de besmettelijke deltavariant. Begin juli werden dagelijks ongeveer 4000 nieuwe coronagevallen gemeld in het land, maar dit aantal loopt de afgelopen weken geleidelijk op. Vorige week werden op een dag 22.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Bovendien neemt ook het aantal ziekenhuisopnames met corona toe.