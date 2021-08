NY Times: Miljoen kinderen VS hebben geen onderwijs door pandemie

In de Verenigde Staten hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 meer dan een miljoen Amerikaanse kinderen van schoolgaande leeftijd zich niet ingeschreven bij lokale scholen. Dat bericht The New York Times op basis van een analyse in samenwerking met Stanford University. De gegevens hadden betrekking op twee derde van alle openbare scholen in de VS.



De opzienbarendste afname van het aantal nieuw ingeschreven scholieren deed zich voor in buurten onder en net boven de armoedegrens, waar het gemiddelde jaarinkomen voor een gezin van vier 35.000 dollar (circa 29.750 euro) of minder was. Onder de meer dan een miljoen kinderen die niet kwamen opdagen bij hun lokale scholen, fysiek of online, waren volgens cijfers van de overheid meer dan 340.000 kleuters. In de staten Florida, Georgia, Louisiana en North Carolina was 60 procent van de ontbrekende kleuters in het voorjaar van 2021 nog afwezig.



Onderwijs op afstand zorgt in de VS voor veel verdeeldheid. Het wordt gesteund door ouders, beleidsmakers en leerkrachten die zich zorgen maken over de verspreiding van het virus in klaslokalen. Maar toen er in de zomer van 2020 bewijs naar voren kwam dat het gezondheidsrisico kon worden beperkt, waarschuwden veel kinderartsen en ontwikkelingsdeskundigen dat schoolsluitingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor kinderen, zowel emotioneel als academisch.