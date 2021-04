Frankrijk schort alle vluchten van en naar Brazilië op

Honderden mensen aanwezig bij straatfeest in De Goorn

Naar schatting drie- tot vierhonderd mensen waren zaterdagmiddag in het Noord-Hollandse De Goorn samengekomen voor een straatfeest. De politie was aanwezig, en maakte 's avonds een einde aan het feest.



De feestgangers, jong en oud, barbecueden en dronken bier. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Volgens een politiewoordvoerder ging het er 's middags gemoedelijk aan toe en was er "geen sprake van een grimmige sfeer". Het streven van de politie was om de situatie "beheersbaar te houden", maar in de avond werd er toch een einde gemaakt aan het feest.



Dit weekeinde zou er in De Goorn een kermis zijn, maar deze kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.