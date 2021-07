Flinke rij bij priklocatie Jaarbeurs door late beveiligers

Groningse priklocatie geeft ander vaccin dan vermeld in brief

In het vaccinatiecentrum in MartiniPlaza in Groningen heeft een aantal mensen vandaag een ander coronavaccin gekregen dan stond vermeld in hun uitnodigingsbrief. Volgens de GGD Groningen kregen twintig mensen het AstraZeneca-vaccin toegediend in plaats van het Moderna-vaccin.



Het gaat om personen die zaterdag tussen 9.10 uur en 9.35 uur een prikafspraak hadden. Ze zijn allemaal persoonlijk op de hoogte gesteld van de vergissing. De GGD Groningen betreurt het incident en heeft het gemeld bij het RIVM. "Inmiddels zijn maatregelen getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen", aldus de GGD Groningen. De huisartsen van de twintig personen worden op de hoogte gebracht van de onjuiste vaccinatie.