Deltavariant bij Surinaams kind vastgesteld na terugkeer uit Nederland

In Suriname is de eerste besmetting met de deltavariant van het coronavirus vastgesteld, schrijft Waterkant. De zeer besmettelijke variant is vastgesteld bij een zevenjarig kind dat terugkeerde van vakantie uit Nederland. De vader van het kind had in Nederland COVID-19 opgelopen. Drie dagen na terugkeer in Suriname begon zijn kind symptomen te vertonen.



In Suriname is het vooralsnog alleen mogelijk om vast te stellen of iemand wel of geen COVID-19 heeft heeft. Om na te gaan om welke variant van het coronavirus het specifiek gaat, is speciaal onderzoek nodig. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit Rotterdam helpt hiermee en doet dit kosteloos voor Suriname.



Volgens Suriname vallen de meeste besmettingen onder de P1- en P2-virusstammen. Deze behoren tot de zogenoemde Manaus- of Braziliaanse variant van het coronavirus.