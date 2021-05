Enige Palestijnse testlocatie in Gaza verwoest bij luchtaanval

De enige Palestijnse locatie die coronatesten uitvoert in Gaza ligt stil na een Israëlische luchtaanval, melden lokale autoriteiten. De kliniek met een coronalab in de stad Al-Rimal is verwoest, het ministerie van Volksgezondheid is daarbij ook geraakt. Onder meer medisch personeel van het ministerie is gewond geraakt, de toestand van sommigen van hen is kritiek, aldus plaatsvervangend minister van Volksgezondheid Yousef Abu al-Rish.



Volgens een woordvoerder van het ministerie in de door Hamas geleide enclave dreigen de Israëlische aanvallen "de inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid te ondermijnen ten tijde van de COVID-19-pandemie". Door de aanvallen kunnen de tests in het laboratorium niet doorgaan. Voordat het geweld vorige week in Gaza oplaaide werden er dagelijks zo'n 1.600 mensen getest op corona.



Gaza heeft tot nu toe 122.000 doses coronavaccins ontvangen op 2 miljoen inwoners. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is de helft van de vaccins nog niet toegediend. De WHO zegt dat 103.000 mensen positief zijn getest op coronavirus in Gaza, van wie er meer dan 930 zijn overleden. De spanningen in Gaza zijn sinds vorige week hoog opgelopen, met talloze luchtaanvallen.