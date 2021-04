Eerste prik vaccins AstraZeneca en Pfizer/BioNTech verlaagt besmettingskans met 65 procent

Uit een Britse studie met meer dan 350 duizend deelnemers blijkt dat de eerste prik van zowel het AstraZeneca-vaccin als dat van Pfizer/BioNTech de kans op besmetting met COVID-19 met 65 procent verlaagt. De vaccins beschermen ouderen en mensen uit risicogroepen evengoed als jonge en gezonde individuen. Het onderzoek van de University of Oxford en het Britse nationale statistiekbureau is een van de grootste studies naar de effectiviteit van coronavaccins.



De data werd tussen december en april afgenomen en laat zien dat de vaccins effectiever beschermen bij symptomatische (72 procent) infecties dan bij mensen die geen symptomen vertonen (57 procent).



Na een tweede prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin zijn mensen nog beter beschermd; symptomatische infecties daalden met 90 procent en asymptomatische infecties daalden met 70 procent. Omdat het AstraZeneca-vaccin later werd goedgekeurd, is het nog te vroeg om te meten wat de impact van de tweede prik is.