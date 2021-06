De telefoonlijn van de GGD waar mensen die in juli of augustus met vakantie gaan vanaf vandaag naar kunnen bellen om een gratis coronatest aan te vragen, is overbelast. Later op de dag moet het ook mogelijk worden om bij een commerciële aanbieder online een afspraak te maken.Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt de drukte. Volgens hem is het telefoonnummer waarschijnlijk overbelast omdat het momenteel nog niet mogelijk is om online een afspraak te maken voor een vakantietest bij een commerciële aanbieder via de website testenvoorjereis.nl."We hadden erop ingezet om het systeem voor het online maken van een afspraak vanochtend live te zetten. Maar we hebben ook steeds gezegd dat het een uitdaging was om dat technisch voor elkaar te krijgen. We verwachten wel nog steeds dat het vanmiddag alsnog mogelijk is", aldus de woordvoerder.