Veel prikken, maar weinig versoepelingen in verpleeghuizen

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat melden de universiteiten van Nijmegen en Maastricht op basis van onderzoek bij 76 verpleeghuizen, die al bijna een jaar lang worden gevolgd.



In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen COVID-19 en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. Desondanks zeggen veel verpleeghuisbewoners zeggen nu nog te kampen met eenzaamheid, onder meer omdat er zo weinig bezoek welkom is en er verder weinig sociale interactie is. Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepelere regels invoeren als alle bewoners volledig zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.



Hoogleraar Ouderenzorg in Maastricht Jan Hamers denkt dat de situatie binnen en buiten verpleeghuizen echter niet te vergelijken is en dringt aan op versoepelingen. "De vaccinatiegraad in de maatschappij is veel lager en verpleeghuisbewoners gaan doorgaans niet naar een intensive care", aldus Hamers. "Ik begrijp hoe moeilijk het is om de eerste stappen te zetten, maar dit is hét moment waarop verpleeghuizen het initiatief kunnen nemen om, in overleg met bewoners, naasten en medewerkers, versoepelingen toe te passen."