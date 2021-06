In India is in de afgelopen 24 uur een recordaantal van 6.148 coronapatiënten overleden, meldt Hindustan Times . Daarmee komt het dodental uit op 359.676. Het aantal besmettingen is met 94.052 opgelopen tot ruim 29,2 miljoen.India is een van de zwaarst door het coronavirus getroffen landen ter wereld. Dat komt mede door de zogeheten deltavariant van het coronavirus, die een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten. Alleen de VS telt meer besmettingen dan India.De Indiase premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassen Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen COVID-19 kunnen worden gevaccineerd. Tevens zal de federale overheid het vaccinatiebeleid overnemen van de deelstaten.