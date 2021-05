Eerste coronagolf heviger dan griepepidemie 2017 en 2018

De eerste coronagolf heeft ongeveer net zoveel slachtoffers geëist als de griepepidemie in 2017 en 2018, maar deed dat in de helft van de tijd. Ook viel het gros van de slachtoffers in het zuiden, waar die tijdens de griepepidemie verspreid over het land vielen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



In de vergelijking met het coronavirus wordt vaak de hevige griepepidemie van 2017 en 2018 aangehaald. Volgens de onderzoekers van het CBS lijkt die op het eerste gezicht veel op de eerste golf van het coronavirus. Ïn beide gevallen lag het aantal sterfgevallen vele malen hoger dan normaal voor de tijd van het jaar en kampte de zorg met capaciteitsproblemen.



Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo ging de pandemie gepaard met ingrijpende maatregelen om verspreiding van besmetting te voorkomen, duurde de griepepidemie aanzienlijk langer waardoor het coronavirus relatief gezien meer slachtoffers maakte. Ook overleden meer jonge mensen, mannen en gebruikers van langdurige zorg aan COVID-19. Daarnaast concentreerde het coronavirus zich veel meer in specifieke regionale brandhaarden, en hadden besmette mensen tijdens de eerste golf een grotere kans te overlijden dan wanneer ze de seizoensgriep hadden opgelopen.