Nederlanders geboren in 1953 en 1954 krijgen uitnodiging voor vaccinatie

Nederlanders die zijn geboren in 1953 of 1954 ontvangen deze week de uitnodiging voor een coronavaccinatie, meldt het RIVM. Vanaf maandag kunnen zij online een afspraak inplannen voor hun prik. Volgende week is het de beurt aan mensen die in 1955 geboren zijn. In totaal gaat het om meer dan 600.000 mensen.



Omdat het hier nog steeds om 65-plussers gaat, worden zij ingeënt met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Mensen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland kunnen ook door hun huisarts worden benaderd, indien er AstraZeneca-vaccins over zijn na het vaccineren van mensen geboren in 1956 tot en met 1960. Naar verwachting blijven er in de overige provincies geen vaccins over bij de huisarts. Mensen mogen zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren.