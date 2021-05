Meer dan 60.000 patiënten met langdurige coronaklachten bij fysio

60.000 tot 75.000 Nederlanders met langdurige klachten door besmetting met COVID-19 staan onder behandeling bij een fysiotherapeut, schrijft het AD op basis van een berekening van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, waarin fysiotherapeuten hun behandelingen bijhouden. Eind vorig jaar lag het aantal op 28.000, dat is sindsdien dus verdubbeld.



"Wij zijn beduusd van deze cijfers", zegt Guido van Woerkom, voorzitter van beroepsvereniging KNGF tegen de krant. "Het is duidelijk dat de zorg voor COVID-19-patiënten zich nu verplaatst naar de eerste lijn, en naar de fysiotherapie in het bijzonder." De gemiddelde duur van een behandeling is tachtig dagen, wat volgens de beroepsvereniging betekent dat behandelingen van enkele honderden dagen geen uitzondering zijn. De klachten variëren van ademhalingsproblemen, oververmoeidheid en verlies van spiermassa tot psychische problemen, of een combinatie daarvan.