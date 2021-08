Man overleden na aanhouding bij verboden protest in Berlijn

Een 49-jarige man die gisteren werd aangehouden tijdens een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn, is overleden. Volgens de politie kreeg hij last van tintelingen in zijn arm en borst toen agenten tijdens zijn aanhouding zijn legitimatiebewijs controleerden.



Er werd eerste hulp verleend tot een ambulance kwam om hem naar het ziekenhuis te brengen, waar hij later overleed. Het is nog niet bekend of de man een onderliggende medische aandoening had. Er wordt een routineonderzoek naar zijn dood gedaan.



Bij de coronademonstratie in Berlijn, die door de Duitse regering was verboden, waren gisteren duizenden mensen aanwezig. De betoging werd beëindigd door de politie, die daarbij zo'n zeshonderd demonstranten arresteerde.