Duits coronavaccin CureVac slechts voor 47 procent effectief

Het coronavaccin van de Duitse biofarmaceut CureVac is in de laatste proef slechts 47 procent effectief gebleken tegen het coronavirus, heeft het bedrijf woensdagavond laten weten. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de gestelde criteria en komt de levering van miljoenen coronavaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar. Het bedrijf verwachtte in het vierde kwartaal vaccins te gaan leveren.



De wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet graag een effectiviteit van 70 procent voor een coronavaccin. De Europese Unie heeft een bestelling van 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin uitstaan, mits dat wordt goedgekeurd. Daarvan zouden er zo'n 8,7 miljoen naar Nederland gaan.



Het vaccin met de naam CVnCoV is getest op ongeveer 40.000 proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika. "In de ongekende context van ten minste dertien virusvarianten die circuleren binnen de onderzoekspopulatie, had CVnCoV een tussentijdse vaccineffectiviteit van 47 procent tegen de ziekte van COVID-19 voor alle varianten. Daarmee voldeed het niet aan de vooraf gespecificeerde succescriteria", aldus CureVac in een verklaring.