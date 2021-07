Drukte bij vaccinatielijn GGD

Ruim helft van volwassenen in EU is volledig ingeënt

Meer dan de helft van de volwassenen in de Europese Unie is volledig ingeënt tegen COVID-19. Dat betekent dat ze twee prikken van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen of eentje van Janssen.



Het is wel zaak dat de vaccinatie nu niet stilvalt, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "Om veilig te blijven voor nieuwe virusvarianten en een nieuwe golf van besmettingen te vermijden is het belangrijk ingeënt te worden", twittert ze.



Zaterdag liet Von der Leyen al weten dat er inmiddels genoeg vaccins zijn geleverd om 70 procent van de ongeveer 366 miljoen volwassen EU-burgers te prikken. Dat laatste is het doel dat de commissie zich had gesteld voor het eind van de zomer en dat zij later vervroegde tot eind juli.