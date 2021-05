Drukte bij reisbureaus na persconferentie

De Jonge: "Vanaf zaterdag 15 mei kijken we per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kan. Daar zijn we voorzichtig optimistisch over, zeker in Europa. Steeds meer landen kunnen een veilige vakantiebestemming worden. We gaan werken met kleurcodes per land. Staat een land op geel, dan kun je daar in principe naartoe op vakantie. Maar je hebt je wel te houden aan de regels van dat land, die gaan daar zelf over. Het kan zijn dat je een negatieve testuitslag moet laten zien. Houd er rekening mee dat andere landen Nederland als een risicoland kunnen zien, waardoor je misschien in quarantaine moet."