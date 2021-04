Britse variant ook op Sint-Maarten aangetroffen

De overheid van Sint-Maarten heeft woensdag de bevolking met klem opgeroepen zich te registreren voor een coronavaccinatie. Hij deed de oproep nadat bij 24 coronapatiënten de Britse variant was aangetroffen. Tot nu toe was die variant nog niet in Sint-Maarten vastgesteld, maar alleen op het Franse gedeelte van het eiland.



De Britse mutatie was al wel geconstateerd op Aruba, Curaçao en Bonaire. De overheid van Sint-Maarten liet eerder deze maand weten geen passagiers van deze eilanden meer toe te laten. Een deel van de mensen bij wie de variant nu is ontdekt, is onlangs op Aruba of Curaçao geweest.



De overheid is al enige tijd bezig met het aansporen van burgers om zich te laten registreren. Nu de Britse variant is aangetroffen, wordt de prikcapaciteit uitgebreid naar maximaal duizend injecties per dag.



Het doel is om 34.000 mensen volledig tegen COVID-19 vaccineren. Dinsdag hadden meer dan tienduizend mensen hun eerste dosis gekregen. Bijna vijfduizend van hen hebben ook hun tweede prik gehad. Het aantal geregistreerde besmettingen op Sint-Maarten is al lange tijd relatief klein. Woensdag ging het om 36 patiënten op een inwonertal van 40.000.