Groot deel buitenlandreizigers houdt zich bij terugkomst niet aan thuisquarantaine

De meeste mensen die tien dagen in thuisquarantaine moeten na een buitenlandreis, gaan toch naar buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM en de vereniging voor GGD's, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag aan de Tweede Kamer. Het vaakst doen ze dat om boodschappen te doen.



De PVV had hem verzocht inzicht te geven in de redenen waarom mensen het quarantaine-advies niet opvolgden. Voor bijna alle landen in de wereld wordt reizen al maanden afgeraden (code oranje). Binnenkort blijft het niet bij een advies maar komt er een quarantaineplicht van tien dagen voor landen met een zeer hoog besmettingsrisico. De Kamer stemt daar volgende week over. De Kamer voorziet problemen met de handhaving van de verplichting.



Van de 47.254 deelnemers aan het onderzoek, waren er 1.265 in de zes weken ervoor in het buitenland geweest. Van hen was 41 procent uitgesloten van het advies voor thuisisolatie vanwege werk, school of bezoek aan familie in België of Duitsland. Ruim 12 procent ging niet naar buiten, maar wel naar een test op de vijfde dag na terugkomst. Ruim 45 procent van deze terugkeerders (573 mensen) ging ondanks het advies toch naar buiten.



Het vaakst deden ze dat om boodschappen te doen (68 procent) of een frisse neus te halen (57 procent). Toch is ook een op de drie betrokkenen gaan werken (31 procent), liet 18 procent de hond uit en was 36 procent om een andere reden buiten.