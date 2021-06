Europees Parlement stemt in met regels voor coronacertificaat

Het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het COVID-19-certificaat, dat het reizen door de Europese Unie deze zomer makkelijker moet maken. Het parlement stemde in Straatsburg met een overgrote meerderheid voor. Wie de grens overgaat, kan met het certificaat bewijzen dat hij of zij is ingeënt, recent negatief is getest of onlangs is hersteld van een coronabesmetting. Op 1 juli treedt het systeem in werking.



Extra reisbeperkingen, zoals quarantaine of extra testen, gelden voor de drager van het certificaat in principe niet, tenzij er urgente omstandigheden zijn die de volksgezondheid bedreigen, zoals een uitbraak van een hele besmettelijke variant. Het certificaat wordt door alle 27 EU-landen erkend.