Dertien coronapatiënten komen om in ziekenhuisbrand India

Zeker dertien coronapatiënten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag omgekomen bij een ziekenhuisbrand vlak buiten Mumbai, zeggen de lokale autoriteiten. De brand woedde op een intensivecareafdeling. "Er waren zeventien patiënten binnen toen er een brand uitbrak op de intensive care van het Vijay Vallabh-ziekenhuis, van wie er dertien omkwamen en vier ergens anders heen zijn gebracht", aldus de brandweer.



Het ongeluk in de stad Vasai-Virar, in de deelstaat Maharashtra, is de laatste tragedie tijdens de ongekende besmettingsgolf in India. Het land kampt met zware tekorten aan zuurstof, medicijnen en ziekenhuisbedden.



Twee dagen eerder kwamen er 22 coronapatiënten om in een ander ziekenhuis toen de zuurstoftoevoer wegviel door een lek. In een andere kliniek in Maharashtra vielen eerder deze maand al vier doden nadat brand was uitgebroken. Weer een andere brand, in een ziekenhuis in Mumbai, eiste vorige maand elf levens.