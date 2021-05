Denemarken versoepelt coronaregels voor toeristen

Denemarken versoepelt vanaf vrijdag de coronamaatregelen voor toeristen. Reizigers uit landen waar de coronasituatie niet te ernstig is, hoeven geen goede reden meer op te geven om het land in te mogen. Wel moeten toeristen nog een negatieve coronatest aantonen en bij aankomst in quarantaine. Dat meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest, zijn vrijgesteld van die regels. Reizigers vanuit België en Zweden hoeven niet in quarantaine, maar moeten wel een test laten zien die aantoont dat ze niet besmet zijn.