Horeca en winkels in Lissabon moeten in het weekend vroeg dicht

Restaurants, cafés en winkels in de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving moeten voortaan in het weekend al om 15.30 uur dicht. Ook moet iedereen die deze regio verlaat of betreedt een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs bij zich hebben. De maatregelen worden ingevoerd vanwege het oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen.



Van de mensen die in het hoofdstedelijk gebied positief op het coronavirus testen, is 60 procent besmet met de zorgwekkende deltavariant (voorheen bekend als de Indiase variant). De toename van het aantal nieuwe besmettingen wordt door de autoriteiten toegeschreven aan deze extra besmettelijke mutatie.



Het aantal nieuwe besmettingen stijgt sinds Portugal een maand geleden de grenzen weer voor toeristen heeft geopend. Het land, waarvan de economie zeer van de toerismesector afhankelijk is, meldde donderdag 1.556 nieuwe gevallen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds eind februari. Toen was in het land een lockdown van kracht.