De Jonge wil niet zonder meer coronaregels aanscherpen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is vooralsnog niet van plan zomaar nieuwe coronamaatregelen te treffen nu het aantal besmettingen de afgelopen week explosief is gestegen. Tijdens een debat zei hij tegen bezorgde Kamerleden dat hij trouw wil blijven aan de doelen van het coronabeleid. Voorop daarbij staat de bescherming van de zorgsector door het aantal coronapatiënten niet te ver te laten oplopen en de bescherming van kwetsbaren, zoals ouderen.



Omdat het aantal besmettingen opeens sneller toeneemt dan was verwacht, heeft De Jonge een spoedadvies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT), dat hij vrijdag verwacht. Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren. Maar zij worden niet of amper ziek en komen zelden in het ziekenhuis terecht. Toch zijn er volgens De Jonge zeker honderd jongeren die wel werden opgenomen, van wie de helft onderliggend lijden had. Ook de effecten van chronische Covid onder (jonge) mensen zijn nog niet bekend.



De minister wil daarom weten wat de oplopende besmettingsgraad betekent voor de belangrijkste doelen en of en welke maatregelen passend zouden zijn om de toename tegen te gaan.





De Jonge vindt niet dat de versoepelingen die per 26 juni zijn ingegaan, te snel zijn doorgevoerd, omdat de situatie er twee weken geleden heel anders uitzag. Zo was de besmettingsgraad veel lager en het aantal nieuwe besmettingen daalde juist snel.