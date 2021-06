'Dansen met Janssen' in prikstraat Utrecht

In de Jaarbeurs in Utrecht worden vrijdagavond en -nacht 2.500 mensen geprikt met het vaccin van Janssen. Dat gebeurt op een feestelijke manier met speciale ledlamppoorten, dj's en pizza.



"Er is hier sprake van een zeer dynamische sfeer. Ik zie alleen maar jongeren in rijen opgesteld, in afwachting van een vaccinatie", aldus een medewerker van de GGD regio Utrecht. "Heel veel studenten en in sommige gevallen hele studentenhuizen bij elkaar. Maar ook veel losse individuen. De sfeer is goed en soms zelfs jolig."



Bij de entree is een dj opgesteld compleet met discolichten, waardoor de aanwezigen meteen het gevoel hebben op een feestje te zijn beland. Sommige mensen wisten niet dat er sprake zou zijn van een speciale ambiance en reageerden verrast. "Iemand zei tegen me: 'Ik had niet het idee dat ik op een vaccinatielocatie terecht was gekomen, het ziet er hier niet uit als een plek waar je een medische ingreep hebt'", aldus de GGD-woordvoerder.