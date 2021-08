Australische hoofdstad in lockdown na eerste besmetting sinds juli 2020

De Australische hoofdstad Canberra gaat een week in lockdown, omdat de eerste coronabesmetting sinds juli 2020 is vastgesteld. Voor ongeveer 400.000 inwoners van de stad gaan de beperkende maatregelen donderdag om 17.00 uur in.



Andrew Barr, de eerste minister van de regio Canberra, noemt de besmetting "de grootste gezondheidscrisis in de regio van dit jaar". Volgens Barr heeft de persoon na de besmetting nog contact met andere mensen gehad. "We hebben ook virusdeeltjes aangetroffen in rioolwater. Een korte en strenge lockdown is de beste manier om grotere schade en langdurige lockdowns te voorkomen." Canberra was al meer dan een jaar vrij van coronamaatregelen.



Heel Australië ging aan het begin van de pandemie in lockdown. Sindsdien waren er amper nog gevallen in het land. Sinds de opmars van de deltavariant van het virus zijn er ook in Australië meer nieuwe coronabesmettingen.



Momenteel zitten meer dan tien miljoen Australiërs in een lockdown. In grote steden als Melbourne en Sydney zijn de meeste coronagevallen vastgesteld. In Sydney zijn sinds het begin van de huidige uitbraak halverwege juni 6.500 besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er sinds het begin van de corona-uitbraak 37.500 coronagevallen geregistreerd in Australië.